Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Taxifahrer verhindert Betrug

Nordhausen (ots)

Vor einem weiteren finanziellen Nachteil hat ein Taxifahrer am Mittwoch eine Seniorin in Nordhausen beschützt. Der Mann sollte im Stadtgebiet eine 79-jährige Frau abholen und sie zum Einkaufen fahren. Der Auftraggeber gab sich als Sohn der Rentnerin aus. Im Taxi erklärte die Frau dem Taxifahrer dann, dass sie telefonisch aufgefordert wurde, sogenannte Google Play Karten für 300 Euro zu kaufen. Danach sollte sie sich telefonisch wieder bei dem Mann melden. Der Taxifahrer vermutete, und da lag er richtig, einen Betrug. Er schickte das Opfer zurück in ihre Wohnung und informierte die Polizei. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Frau nicht das erste Mal Kontakt zu den vermeintlichen Betrügern hatte. Im Januar kaufte sie Google Play Karten für 300 Euro, wenig später waren es Karten für 500 Euro, die bis dato aber nicht eingelöst worden sind. Die Polizisten klärten die, völlig aufgelöste und gutgläubige, Frau auf. Die Ermittlungen dauern an.

