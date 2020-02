Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rentner nach Unfall im Krankenhaus

Struth (ots)

Ein 82-jähriger Autofahrer kam am Mittwochnachmittag, nach einem Unfall, leicht verletzt ins Krankenhaus. Er beabsichtigte gegen 14.55 Uhr, mit seinem VW Up von der Lengenfelder Straße nach links in die Lange Straße abzubiegen. Hierbei kollidierte er mit einem Sattelzug, der vorfahrtsberechtigt die Lange Straße befuhr. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.

