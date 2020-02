Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Crash auf Kreuzung

Mühlhausen (ots)

Zwei Autofahrer mussten am Mittwochabend, nach einem Unfall auf der Kreuzung Brunnenstraße, Langensalzaer Landstraße medizinisch versorgt werden. Ein 29-jähriger Mann befuhr mit seinem Ford Focus die Brunnenstraße in Richtung Thomas-Müntzer-Straße. Auf der Kreuzung kollidierte er mit einem Peugeot, dessen 60-jährige Fahrerin aus der Gegenrichtung kommend, nach links in die Langensalzaer Straße abbog. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Möglicherweise fuhr der 29-Jährige bei Rot. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell