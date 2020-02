Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frau unsittlich berührt, die Polizei sucht Zeugen

Mühlhausen (ots)

Die Kriminalpolizei in Mühlhausen sucht Zeugen zu einer sexuellen Belästigung. Am Samstag, 8. Februar, zwischen 6.10 Uhr und 6.20 Uhr, sprach ein Unbekannter in der Wendewehrstraße Ecke Uferweg eine 66-jährige Frau an. Er bat sie, an ihm sexuelle Handlungen durchzuführen. Die Frau, die auf dem Weg zu ihrer Garage war, lehnte ab, worauf der Unbekannte die Frau am Gesäß packte. Sie widersprach dem energisch, der Täter ließ von ihr ab. Als die Frau mit ihrem Auto davonfuhr, rief er ihr nach, dass sie warten solle. Der Täter soll ca. 17, 18 Jahre alt gewesen sein, 1.70 bis 1.75 groß und sehr schlank. Er hatte kurze, dunkle Haare und auffällig große, braune Augen. Der Unbekannte trug einen dunklen Jogginganzug mit roten Streifen, die diagonal über die Hose verliefen. Unter der Jacke war er mit einem grauen Kapuzenshirt bekleidet, die Kapuze war über den Kopf gezogen. Er wirkte sehr gepflegt. Wer hat das Geschehen beobachtet oder kennt eine Person, auf die eine solche Beschreibung zutrifft? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

