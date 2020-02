Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Seniorin beklaut und geflüchtet

Mühlhausen (ots)

Eine 82-jährige Rentnerin wurde am Mittwoch, 19. Februar, in Mühlhausen Opfer eines dreisten Taschendiebstahls. Die Seniorin befand sich, gegen 16.20 Uhr, zu Fuß auf dem Heimweg vom Einkaufen, als ihr an der Ecke Körnerstraße ein unbekannter Mann den Einkaufsbeutel aus der Hand riss. Er flüchtete zwischen den Wohnblöcken entlang bis zum Kindergarten Forstbergspatzen, wo ein Komplize auf ihn wartete. In einem Kelleraufgang in der Forstebergstraße leerte ein Täter das Portemonnaie der Frau, sein Bekannter stand Schmiere. Ein Zeuge hatte das Geschehen beobachtet und die Täter verfolgt. Als er sie ansprach, rannten beide in Richtung des Edeka Marktes davon. Der Zeuge informierte die Polizei und kümmerte sich bis zu deren Eintreffen um das völlig aufgelöste Opfer. Die Täter erbeuteten ca. 70 Euro Bargeld. Wer kann Hinweise zum Tatgeschehen und den beiden unbekannten Männern geben? Wem sind die flüchtigen Täter aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, zu melden.

