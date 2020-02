Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Werkstatt richten hohen Schaden an

Nordhausen (ots)

Einen Schaden von über 20000 Euro richteten Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in einer Werkstatt für Nutzfahrzeuge An der Helme an. Aus einem Lkw zapften der oder die Diebe ca. 100 L Diesel ab. Von anderen Fahrzeugen wurden Werkzeugkisten aufgebrochen und das Werkzeug daraus gestohlen. Wer Hinweise zum Tatgeschehen, insbesondere verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, auf dem Gelände geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell