Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Bike sucht Besitzer...

Bild-Infos

Download

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Die Polizei in Heiligenstadt sucht den Eigentümer des abgebildeten E-Bikes. Das Rad, der Marke Fischer, wurde am Mittwoch, 13. November 2019, auf dem Bahnhofsvorplatz in Heiligenstadt aufgefunden. Bislang hat sich noch kein Eigentümer gemeldet. Wer sein Rad erkennt oder Hinweise zum Eigentümer geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell