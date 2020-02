Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kupferdiebe verursachen hohen Schaden

Mühlhausen (ots)

Einen Schaden von mindestens 30000 Euro hinterließen Diebe in der Nacht zum Dienstag bei einer Elektrofirma. Sie drangen gewaltsam durch das Einfahrtstor auf das Betriebsgelände in der Ernst-Claes-Straße. Von dort stahlen sie vier Rollen Elektrokabel aus Kupfer. Wer kann Hinweise zum Tatgeschehen geben? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge am zurückliegenden Wochenende oder den letzten Tagen aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

