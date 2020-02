Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beim Abbiegen mit Gegenverkehr kollidiert

Heygendorf (ots)

Eine 57-jährige Autofahrerin wollte am Montagnachmittag in Heygendorf von der Friedensstraße nach links in die Straße der Einheit abbiegen. Hierbei stieß sie mit einem entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten VW Passat zusammen. Beide Fahrer blieben unverletzt, die Autos mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell