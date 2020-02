Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Crash auf Kreuzung

Sondershausen (ots)

Eine 45-jährige Autofahrerin befuhr am Montag, gegen 18.45 Uhr, mit ihrem Mitsubishi Colt die Panzerstraße in Richtung Kurt-Linder-Straße. An der Kreuzung stieß sie mit einem Ford Focus zusammen, dessen 58-jährige Fahrerin vorfahrtsberechtigt den Steingraben aus Richtung Kino befuhr. Beide Autos wurden beschädigt, die Fahrerinnen blieben unverletzt.

