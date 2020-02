Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Zusammenstoß mit anderem Auto einfach weggefahren

Sondershausen (ots)

Gleich zweimal stieß eine unbekannte Autofahrerin am frühen Montagabend mit ihrem Polo gegen einen geparkten Suzuki Swift. Die Frau beabsichtigte gegen 17.50 Uhr, in der Straße der Jugend, mit ihrem grauen VW Polo rückwärts auszuparken. Nachdem sie einmal mit dem geparkten Auto kollidierte, fuhr sie nach vorn und setzte erneut zurück. Wieder touchierte sie den Suzuki. Im Anschluss schaute sie sich den Schaden an. Anstatt die Polizei zu verständigen, fuhr sie einfach davon. Ein Zeuge beobachtete des Geschehen und verständigte die Polizei. Die unbekannte Autofahrerin war ca. 60 Jahre alt, schlank und hatte graue, kurze Haare. Sie trug eine Brille. Wer Hinweise zur Verursacherin und deren Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610 zu melden.

