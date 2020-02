Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Die Polizei - Dein Freund und Helfer

Worbis (ots)

Ein 11-jähriger Junge in Worbis rief am Montagnachmittag die Polizei um Hilfe. Er war alleine zu Hause und hörte verdächtige Geräusche im Heizungskeller. Aus Angst, es könnten sich Fremde im Keller aufhalten und sich an der Heizung zu schaffen machen, wählte er den Notruf. Die herbeieilenden Polizisten beruhigten den Jungen. Die Heizungsanlage war für die klopfenden Geräusche verantwortlich.

