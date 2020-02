Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallschwerpunkt Ein- und Ausparken

Sondershausen (ots)

Am 14.02.2020 wurde die Polizeiinspektion Kyffhäuser zu mehreren Verkehrsunfällen in Sondershausen hinzu gezogen, bei denen es zu Kollisionen zwischen einparkenden Fahrzeugen mit bereits geparkten oder haltenden Pkw kam. So kollidierte der Fahrer eines Pkw Nissan beim Einparken mit einem dahinter stehenden Pkw Mercedes. In der Tiefgarage am Kaufland gab es gleich zwei Unfälle. Zunächst beschädigte der Fahrer eines Pkw Suzuki beim Einparken in eine Parklücke einen Pkw Opel, der bereits geparkt stand. Nur knapp zwei Stunden später streifte die Fahrerin eines Pkw VW bei Einparken ebenfalls einen anderen geparkten Pkw VW Caddy. An allen Fahrzeugen entsteht Sachschaden in einer geschätzten Gesamthöhe von 3700,-EUR.

