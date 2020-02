Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl von Kennzeichentafeln

Kyffhäuserkreis (ots)

Zwei Anzeigen wurden der Polizei am 15.02.2020 gemeldet. In Artern entwendete ein bislang unbekannter Täter beide amtliche Kennzeichentafeln eines Pkw Renault. In Holzthaleben ebenso die Kennzeichentafel eines Fahrzeuganhängers. Gefahndet wird nun nach den Kennzeichen KYF-FH609 und KYF-ST786!

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Verbleib der Kennzeichen oder den Tätern machen können oder welchen die Kennzeichen im Straßenverkehr auffallen, werden gebeten sich bei der Polizei in Artern bzw. Sondershausen zu melden!

