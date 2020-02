Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rehe und Dachse bezahlen Ausflüge in den Straßenverkehr mit ihrem Leben

Kyffhäuserkreis (ots)

Allein in der Nachtschicht vom 15. auf den 16.02.2020 ereigneten sich vier Wildunfälle im Kyffhäuserkreis. Bereits 18:15 Uhr kollidierte der Fahrer eine Pkw Renault mit einem Reh auf der L 1033 bei Helbedündorf. Nachfolgend verursachte ein Dachs auf der L 1041 eine Kollision mit einem Pkw Seat. Gleich darauf tat es ihm ein weiterer Dachs gleich. Zum Verhängnis wurde dies der Fahrerin eines Pkw VW auf der L 1034 zwischen Bendeleben und Sondershausen. Im letzten Einsatz mit Wild, gg. Mitternacht, wechselte erneut ein Reh über die Fahbahn. Dieses Mal traf es den Fahrer eines Pkw VW auf der B 4. An den Pkw entstanden jeweils Sachschäden in einer geschätzten Gesamthöhe von insgesamt 4725,-EUR. Zum Glück wurde niemand verletzt. Für die Tiere ging der Ausflug in den Straßenverkehr natürlich nicht so glimpflich aus.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell