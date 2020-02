Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendieb flüchtet

Artern (ots)

Am Samstag, den 15.02.2020, um 17:30 Uhr ereignete sich ein Ladendiebstahl in der "Rossmann-Drogerie" in der Schönfelder Straße in Artern. Hier war ein unbekannter Täter im Begriff den Markt über den Kassenbereich verlassen - dabei löste der Alarm aus. Der unbekannte Ladendieb wurde durch eine Mitarbeiterin der Filiale aufgefordert stehen zu bleiben. Dieser "nahm jedoch die Beine in die Hand" und rannte in Richtung Sangerhäuser Straße davon. Trotz der flinken Nacheile der Mitarbeiterin konnte der Ladendieb unerkannt entkommen. Nach ersten Erkenntnissen wurden Parfum-Artikel im Wert von ca. 50 EUR entwendet.

Der Ladendieb war ca. 35-40 Jahre alt, ca. 175-180 cm groß, schlank und trug eine schwarze Mütze, eine schwarze Bomberjacke und eine markante grau-schwarze Arbeitshose mit roten Streifen an der Seite. Weiterhin führte dieser einen weißen Beutel bei sich.

Personen, welche sachdienliche Angaben zum Sachverhalt, zum flüchtigen Ladendieb oder zu dessen Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Artern unter der 03466/3610 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

