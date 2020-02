Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfallflucht

Bad Frankenhausen (ots)

Am Freitag, den 14.02.2020, um 08:00 Uhr ereignete sich in der Straße "Am Teichfeld" in Bad Frankenhausen ein Verkehrsunfall. Nach Angaben einer Zeugin hörte diese aus ihrer Wohnung heraus den allseits bekannten und markanten "Piepton" beim Rückwärtsfahren von Großfahrzeugen, möglicherweise von einem LKW. Bei der Nachschau am Fenster konnte die Zeugin jedoch nur noch einen beschädigten Zaun feststellen, jedoch kein Fahrzeug, was diesen Schaden verursacht hatte. Der Schaden wird auf ca. 50 EUR geschätzt. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

Anwohner oder andere Personen, welche sachdienliche Angaben zum Sachverhalt, zum verursachenden Fahrzeug oder zum Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Artern unter der 03466/3610 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell