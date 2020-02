Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall

Heiligenstadt (ots)

Zu einem Unfall bei dem sich eine Person verletzte kam es am Freitag dem 14.02.2020 gegen 18:55 Uhr in der Heidener Straße in Heiligenstadt. Um seinen Weg zum Einkaufen abzukürzen überwand ein 63 jähriger Mann die Absperrung zu einer Baustelle. Dabei stürzte er in eine etwa 150 cm tiefe Baugrube und brach sich ein Bein. Der Mann wurde ins Krankenhaus Heiligenstadt verbracht und dort stationär aufgenommen.

