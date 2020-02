Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfälle

Heiligenstadt (ots)

Am Samstag, dem 15.02.2020 gegen 23:45 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW Skoda die B 247 von Leinefelde kommend in Richtung Beinrode. Kurz vor dem Ortseingang Beinrode stieß er mit einem über die Fahrbahn laufenden Dachs zusammen. Dieser wurde bei dem Unfall getötet. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro.

Am Samstag, dem 15.02.2020 gegen 18:30 Uhr kollidiert der Fahrer eines PKW Skoda auf der L 2055 zwischen Buhla und Haynrode mit einem über die Fahrbahn wechselnden Stück Damwild. Dabei wurde das Tier getötet. Am PKW entstanden ca. 8000,-EUR Sachschaden. Personen werden bei dem Unfall nicht verletzt.

Am 16.02.2020 gegen 04:30 Uhr stieß der Fahrer eines PKW Mercedes auf der L 2032 zwischen Geismar und Großbartloff mit einem über die Fahrbahn wechselnden Reh zusammen. Dabei entstand am Fahrzeug ein Schaden in Höhe von ca. 1000,-EUR. Das Reh flüchtet nach dem Unfall in den Wald.

Bei der Kontrolle eines Fahrradfahrers in der Holbeinstraße in Heiligenstadt fiel dieser durch seine unsichere Fahrweise auf. Bei der durchgeführten Alkoholkontrolle wurde ein Wert von 1,56 Promille festgestellt. Dem Radfahrer wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Am 14.02.2020 gegen 22:05 Uhr kontrollierten die Beamten in der Konrad-Martin-Straße in Leinefelde den Fahrer eines PKW VW Polo. Bei der Kontrolle wurde in der Atemluft des 34 jährigen Fahrers Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,78 Promille. Daraufhin wurde den Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt und es wurde ein beweissicherer Alkoholtest auf der Dienststelle durchgeführt.

Am 14.02.2020 gegen 19:45 Uhr stellten die Beamten in der Dürerstraße in Heiligenstadt bei dem Fahrer eines PKW Skoda fest, das dieser sein Fahrzeug offensichtlich unter Drogeneinfluß führte. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Betäubungsmittel. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Da er außerdem noch eine geringe Menge Betäubungsmittel mitführte wurde gegen ihn noch eine Strafanzeige gefertigt und die Drogen sichergestellt.

