Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Anzeigetafel beschädigt, die Polizei sucht Zeugen

Bad Langensalza (ots)

Am Dienstag, 31.Dezember 2019, zerstörten drei Jugendliche, kurz nach 22 Uhr, die Anzeigetafel des Öffentlichen Personennahverkehrs am Busbahnhof in Bad Langensalza mit einem Stein. Sie hinterließen einen Schaden von ca. 17000 Euro. Eine Überwachungskamera zeichnete den Steinwurf und die Täter auf. Die Polizei sucht nun Zeugen, die, trotz der schlechten Bildqualität, die drei Tatverdächtigen erkennen oder Angaben zu deren Aufenthaltsort machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Langensalza, unter der Telefonnummer 03603/8310 entgegen.

