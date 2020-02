Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer erkennt die Männer? Die Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruch...

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Die Kriminalpolizei sucht im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu einem Wohnungseinbruch nach Hinweisen zu zwei möglichen Tatverdächtigen. Diese wurden unmittelbar nach der Tat von einer Überwachungskamera einer Tankstelle, die zum Mehrfamilienhaus gehört, aufgenommen. Wer erkennt die Männer oder kann Hinweise zu deren Aufenthalt geben? Am Dienstag, 9. Juli 2019, drangen die Unbekannten gegen 6 Uhr, gewaltsam in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Holzweg ein. Beim Durchsuchen der Räume, erwischte sie der Wohnungsinhaber. Den Tätern gelang die Flucht über das Gelände der Tankstelle. Sie erbeuteten neben Bargeld auch ein Tablett. Wer Hinweise zu den beiden abgebildeten Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

