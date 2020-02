Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind nach Unfall verletzt, Fahrer fährt weiter

Bad Langensalza (ots)

Am Donnerstag kam es,kurz nach 11 Uhr, in der Gutenbergstraße, zum Zusammenstoß zwischen einem Renault Traffic und einem 5-jährigen Mädchen. Das Auto fuhr aus einer Seitenstraße auf die Spielstraße, als plötzlich das Kind über die Fahrbahn lief und erfasst wurde. Die 5-Jährige stürzte und musste mit Prellungen ins Krankenhaus gebracht werden. Der 34-jährige Fahrer unterhielt sich im Anschluss kurz mit der Mutter und setzte seine Fahrt noch vor Eintreffen der Polizisten fort. Durch sofort eingeleitetete Ermittlungen konnte der Mann ausfindig gemacht werden. Er meldete sich am Nachmittag bei der Polizei in Bad Langensalza.

