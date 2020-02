Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Haftbefehle erlassen

Nordhausen (ots)

In der Nacht zum Mittwoch nahm die Polizei vier Tatverdächtige im Bingerhof fest und stellte einen gestohlenen Transporter der DHL sicher, siehe Pressemeldung vom 12.Februar. Am Donnerstag erließ eine Richterin am Amtsgericht Nordhausen gegen den 21-Jährigen Haftbefehl. Auch der 18-Jährige aus Lüneburg muss hinter Gitter. Er befand sich auf Bewährung in Freiheit, die nun widerrufen wurde. Ein weiterer Festgenommener kam auf freien Fuß, den 15-Jährigen aus Lüneburg holten die Eltern ab. Die Ermittlungen dauern an. Gegenwärtig prüfen die Kriminalisten, inwiefern die Inhaftierten für Einbrüche und Diebstähle in den zurückliegenden Wochen und Monaten in Nordhausen zur Verantwortung gezogen werden können.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell