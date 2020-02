Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto abgebrannt

Uder (ots)

In Uder, in der Siedlung, stand am Mittwochabend ein Opel Zafira in Flammen. Das Auto brannte komplett aus. Noch ist unklar, wem der Opel gehört. Der Pkw parkte bereits schon mehrere Wochen am Straßenrand. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Brandursache und dem Eigentümer aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell