Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baum stoppt Auto

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Ein 39-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem BMW am Mittwochnachmittag den Richteberg stadteinwärts. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Auto und stieß gegen einen Baum am Straßenrand. Das Auto rollte dann weiter bis zum Hungraben und blieb dort stehen. Der Mann blieb unverletzt. Der BMW und der Baum wurden beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell