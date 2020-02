Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autos ineinander gefahren

Mühlhausen (ots)

In der Brunnenstraße stießen am Mittwochnachmittag drei Pkw zusammen. Eine 22-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem Polo auf Höhe des Mehrgenerationenhauses auf einen verkehrsbedingt abbremsenden Seat auf und schob diesen auf einen Hyundai. An allen Autos entstand Sachschaden. Die Autofahrer, ein 31-Jähriger im Seat, eine 39-Jährige im Hyundai und die Verursacherin blieben unverletzt.

