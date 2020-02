Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Anzeigen gegen Autofahrer erstattet

Leinefelde (ots)

Am Dienstagvormittag kontrollierten Polizisten in der Birkunger Straße den Fahrer eines Audi A 6. Der 44-Jährige konnte keine Fahrerlaubnis vorlegen, ein Drogentest verlief positiv. Außerdem waren am Auto Kennzeichen befestigt, die für einen Mazda ausgegeben waren. Der Mann musste mit zur Blutentnahme, gegen ihn wurden mehrere Anzeigen erstattet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell