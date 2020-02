Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: An Leitplanke hängengeblieben

Trebra (ots)

Ein 29-jähriger Autofahrer wollte am Montag, gegen 20.20 Uhr, auf der Landstraße zwischen Trebra und Niedertopfstedt einem Tier ausweichen. Hierbei kollidierte er mit der Leitplanke. An seinem Mercedes entstand ein Schaden von ca. 4000 Euro, die Planke blieb unversehrt. Am Auto sicherten die Polizisten Tierhaare. Eine Aussage zum Unfall verursachenden Tier ist noch nicht möglich.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell