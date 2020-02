Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Totalschaden nach Unfall

Lenterode (ots)

Ein Straßengraben stoppte die Fahrt eines 18-jährigen Fahranfängers am Montagabend in Lenterode. Der junge Mann war auf der Landstraße zwischen Wüstheuterode und Lenterode unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über seinen Renault Clio verlor. Er und sein 17-jähriger Beifahrer blieben unverletzt, am Auto entstand Totalschaden. Möglicherweise führten Sturmböen und starker Regen zum Unfall.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell