LPI-NDH: Fußgängerin von Auto erfasst

In Körner erfasste am Morgen ein Auto eine Fußgängerin. Die 46-Jährige passierte gerade die Volkenrodaer Straße, als der Audi von der Bahnhofstraße nach links in Richtung Volkenroda abbog. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Frau ins Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Der 42-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

