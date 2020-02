Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Scheibe an Wahlbüro der AfD beschädigt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Sonntagnachmittag entdeckten Polizisten an einer Scheibe des AfD Wahlbüros am Kasseler Tor eine Beschädigung. Vermutlich warfen Unbekannte einen Stein gegen die Scheibe. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

