Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schriftliche Beleidigungen im Wahlkreisbüro der Partei Die Linke

Nordhausen (ots)

Zwei Schreiben mit beleidigendem Inhalt, gerichtet an die Landesvorsitzende der Partei Die Linke, Susanne Hennig-Welsow, sind im Wahlkreisbüro der Partei in der Barfüßerstraße eingegangen. Ein Mitarbeiter fand die Schreiben am Montagvormittag. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei Nordhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit sind noch keine Aussagen zu einem Verfasser der Schreiben möglich.

