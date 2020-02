Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Messer zur Wehr gesetzt? Die Polizei ermittelt

Sollstedt (ots)

Am Sonntagabend meldete sich ein 20-jähriger Mann am Notruf und teilte mit, dass er in einem Imbiss in der Halle-Kasseler-Straße angegriffen wurde. Er habe sich daraufhin mit einem Messer gewehrt. Das Opfer sei aus dem Imbiss gelaufen. Am Tatort eingetroffen, trafen die Polizisten sowohl auf den Täter als auch auf das Opfer, einen 21-Jährigen aus Sangerhausen, an. Der wies nur eine leichte Verletzung auf. Das Messer hatte der Täter noch bei sich. Warum die beiden jungen Männer stritten und was sich genau abgespielt hat, muss nun geklärt werden. Laut Aussage des Täters sei das Opfer in das Messer gelaufen. Die Polizisten erstatteten Anzeige wegen Gefährlicher Körperverletzung.

