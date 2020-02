Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Fahrten unter Drogen festgestellt

Sondershausen / Ebeleben (ots)

Bei Kontrollen im Schutzbereich der PI Kyffhäuser konnten die Beamten mehrere Verkehrsdelikte in Zusammenhang mit Rauschgift feststellen.

So wurde am vergangenen Freitag um 13:50 Uhr in Sondershausen der Fahrer eines Pkw Subaru im Hasenholz einer Kontrolle unterzogen, in deren Verlauf ein Speicheltest positiv auf die Einnahme von Betäubungsmitteln ausschlug. Der Mann beteuerte diesbezüglich seine Unschuld, musste die Beamten aber schließlich mit zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Weiterhin wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Ebenso positiv verlief ein Drogentest am Samstag, dem 08.02.2020 um 11:45 Uhr in Thüringenhausen. Die Fahrerin eines VW-Transporters wurde hierbei positiv auf die Einnahme von chemischen Drogen getestet. Auch hier erfolge die Blutentnahme, Anzeigenerstattung und Untersagung der Weiterfahrt.

Nahezu zeitlgleich ging den Beamten auch in Ebeleben ein unter der Wirkung von Drogen stehender Verkehrsteilnehmer ins Netz. Der Mann führte einen grauen Fiat trotz dessen im öffentlichen Verkehrsraum und durfte ebenso die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten.

Den bisherigen Abschluss der Feststellungen des jetzigen Wochenendes bot am Sonntagmorgen um 01:25 Uhr ein 20jähriger Mann, der in Sondershausen in der Erfurter Straße in seinem Opel Corsa kontrolliert wurde. Auch hier ergaben sich Verdachtsmomente auf Drogenkonsum, ein folgender Drogenvortest verlief positiv auf die Einnahme von Cannbabisprodukten. Selbstredend erfolgten die weiteren polizeilichen Maßnahmen.

