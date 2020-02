Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: "Schwarzfahrt" mit Folgen

Nordhausen (ots)

Am 07.02.2020 gegen 22:40 Uhr beabsichtigten Polizeibeamte in Nordhausen, Im Krug, nahe McDonalds eine Person auf einer MZ-Maschine zu kontrollieren. Die Person versuchte sich zunächst der Kontrolle zu entziehen. Am Ende muss sich die gefasste 16jährige Fahrerin wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einer Verkehrsunfallflucht verantworten.

