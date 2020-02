Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schüsse auf Autos, die Polizei sucht Zeugen

Mühlhausen (ots)

Vier geparkte Pkw in Mühlhausen waren im Januar das Ziel eines oder mehrerer Schützen. Mit einer noch unbekannten Waffe schossen der oder die Täter auf die Fahrzeuge und beschädigten die Autoscheiben. Die Ermittler fanden kleine Einschusslöcher und Splitterteile. Nun suchen sie nach Zeugen, die Angaben zu dem oder den Schützen machen können. Die betroffenen Fahrzeuge, ein Hyundai und ein VW Polo, parkten zwischen dem 23. und 24. Januar in der Industriestraße und vom 24. bis 25. Januar parkten ein Skoda Fabia und ein Opel Corsa in der Stülerstraße. Wer kann Hinweise zum Tatgeschehen geben? Wem sind Personen aufgefallen, die sich in den genannten Straßen im Tatzeitraum auffällig verhalten haben oder gar mit den Schüssen geprahlt haben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell