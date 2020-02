Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autodiebe machen Beute

Nordhausen (ots)

Gleich zweimal hatten Autodiebe in der Nacht zum Donnerstag in Nordhausen Erfolg. In der Bet-Shemesh-Straße wurde ein weißer BMW 320d mit dem Kennzeichen PI-AH 3960 gestohlen. In der Straße Am Handwege kam ein grauer BMW NDH-CE 999 abhanden. Ermittlungen zufolge befanden sich der oder Diebe mit dem weißen BMW gegen 2 Uhr im Ortsteil Bielen. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Mittwoch oder auch in den Tagen zuvor im Wohngebiet um die Bet-Shemesh-Straße oder Am Handwege aufgefallen? Wer kann sonstige Hinweise zum Tatgeschehen geben? Die Polizei in Nordhausen ist unter der Telefonnummer 03631/960 erreichbar.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell