Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannter ergaunert persönliche Daten einer Seniorin

Ellrich (ots)

Immer wieder warnt die Polizei vor Betrügern, die es speziell auf ältere Menschen abgesehen haben. So auch am Mittwoch in Ellrich. Gegen 15 Uhr sprach ein unbekannter Mann eine 96-jährige Frau auf ihrem Grundstück an. Er verwickelte die Seniorin in ein Gespräch und gelangte so in deren Wohnung. Dort ließ er sich verschiedene Dokumente, darunter die EC-Karte und Kontoauszüge, zeigen. Diese soll der Mann dann abfotografiert haben. Im Anschluss unterschrieb die Rentnerin ein Formular, ohne zu wissen, was sie da genau unterschrieben hat. Im Anschluss verließ der Unbekannte die Wohnung. Die Frau informierte einen Nachbarn, der dann die Angehörigen der Dame verständigte. Der Frau ist bislang kein Schaden entstanden. Ob es sich bei dem Unbekannten um einen Versicherungsvertreter handelte, der in betrügerischer Art und Weise an einen Vertrag kommen wollte oder ein anderes Tatmotiv vorlag ist noch unklar. Die Polizei kann immer wieder nur davon abraten, fremde Menschen in die Wohnung zu lassen, auch wenn sie noch so nett sind. Auf keinen Fall sollten in solch einem Fall persönliche Dokumente vorgelegt oder zum Fotografieren überlassen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell