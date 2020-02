Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hoher Sachschaden nach Garagenbrand

Kutzleben (ots)

Ca. 30000 Euro Schaden richtete ein Feuer am Mittwoch, kurz vor 18 Uhr, in Kutzleben an. Eine freistehende Garage brannte in der Freigutsgasse vollständig aus. Fünf Mopeds, die in der Garage lagerten, sind ebenfalls komplett zerstört. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Zur Brandursachenermittlung hat die Kriminalpolizei ihre Arbeit aufgenommen. Personen wurden nicht verletzt.

