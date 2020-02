Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorrad aus Garage gestohlen

Sondershausen (ots)

Am Mittwochvormittag entdeckte ein Garagenbesitzer in der Ossietzkystraße den Diebstahl seiner Simson. Unbekannte hatten in den zurückliegenden fünf Tagen die Garage gewaltsam geöffnet und daraus das Zweirad mit dem amtlichen Kennzeichen KYF-AA 39 gestohlen. In einer zweiten Garagenreihe entdeckten die Polizisten eine weitere aufgebrochene Garage. Dort fehlte aber nichts. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6100 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 03632/6610 entgegen.

