Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: In Toilette gezündelt, Schüler müssen Grundschule verlassen

Großbodungen (ots)

Alle Schüler der Grundschule in Großbodungen, in der Schulstraße mussten am Mittwochvormittag das Schulgebäude verlassen und in die Turnhalle gehen. Schüler hatten kurz vor 9 Uhr im Schulhaus Brandgeruch wahrgenommen und die Schulleitung informiert. Die Verantwortlichen entdeckten im verrauchten Keller eine angezündete Toilettenpapierhalterung und löschten umgehend. Alarmierte Rettungskräfte mussten nicht eingreifen. Schüler und Lehrer blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 500 Euro, da mehrere Toilettenboxen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell