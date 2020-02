Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Spielgeld bezahlt

Leinefelde (ots)

In Leinefelde flog gestern Abend ein 18-Jähriger auf, der in einem Lebensmittelmarkt seinen Einkauf mit einem unechten 50 Euroschein bezahlen wollte. Der Verkäufer überprüfte die Echtheit des Scheines und entdeckte den Schwindel. Die Polizei kam hinzu. Der Jugendliche gab an, versehentlich mit dem Spielgeld bezahlt zu haben. Ob dem tatsächlich so ist, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

