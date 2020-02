Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Reifenstecher beschädigen zahlreiche Autos im Stadtgebiet, Zeugen gesucht

Nordhausen (ots)

Mehrere Autobesitzer in Nordhausen erlebten am Mittwochmorgen eine böse Überraschung. Sie konnten ihre Fahrzeuge nicht nutzen, da mindestens ein Reifen zerstochen oder ein Außenspiegel zerstört waren. Noch ist unklar, wie viele Pkw der oder die Täter in der zurückliegenden Nacht tatsächlich beschädigten. Betroffen sind mindestens 40 Fahrzeuge in der Töpferstraße, Wilhelm-Nebelung-Straße, Leimbacher Straße, Gottfried-Erich-Rosenthal-Straße, Kranichstraße und auf dem August-Bebel-Platz. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, gegen 17.45 Uhr, zu melden.

