Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gegen Ampel gerutscht (Nordhausen)

Nordhausen (ots)

Auf Abwegen befand sich am späten Montagabend ein Autofahrer in Nordhausen. Gegen 23.45 Uhr befuhr der 23-Jährige aus Bad Sachsa mit seinem Audi die Hallesche Straße. An der Kreuzung zur Sundhäuser Straße geriet er auf der nassen Straße ins Rutschen und schleuderte gegen die Ampelanlage. Die wurde beschädigt, der Audi musste abgeschleppt werden. Der junge Mann hatte Glück und blieb unverletzt.

