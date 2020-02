Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Parkplatzstreit endet mit Anzeige

Sondershausen (ots)

In Sondershausen eskalierte am Montagnachmittag ein Streit um einen Parkplatz. Eine 59-jährige Frau ermahnte in der Max-Reger-Straße eine Autofahrerin, die ihren Pkw widerrechtlich auf einem Mietparkplatz abgestellt hatte. Hierbei soll sie die Autofahrerin derart bedrängt haben, dass sich die 30-Jährige mit einem Tritt und Anspucken zur Wehr gesetzt hat. Die Polizei ermittelt nun gegen die Autofahrerin wegen Körperverletzung und muss klären, was genau passiert war.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell