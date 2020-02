Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Scheiben zerstört

Mühlhausen (ots)

Mit einem Hammer zerschlugen in der zurückliegenden Nacht zwei Männer im Alter von 41 und 23 Jahren die Scheiben von drei Feuerschutztüren an der Feuertreppe eines Mehrfamilienhauses in der Wanfrieder Straße. Als Bewohner auf die Beiden aufmerksam wurden, flüchteten sie. Die alarmierten Polizisten konnten die Täter in der Nähe aufgreifen. Auch das vermutliche Tatmittel, den Hammer, fanden die Beamten und stellten ihn sicher. Warum die Männer derart ausrasteten ist noch unklar. Gegen sie wurde Anzeige erstattet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell