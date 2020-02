Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zusammenstoß beim Abbiegen, vier Verletzte

Eigenrieden (ots)

Mehrere Verletzte gab es am Montagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, nach einem Unfall auf der B 249 bei Eigenrieden. Am Abzweig nach Struth beabsichtigte eine 27-jährige Autofahrerin mit ihrem Mercedes Benz nach links auf die Landstraße nach Struth abzubiegen. Hierbei stieß sie mit einem aus der Ortslage Eigenrieden entgegenkommenden Opel Corsa zusammen. Die Fahrerin im Mercedes, deren 1-jähriger Sohn und eine 54-jährige Mitfahrerin sowie die 64-jährige Beifahrerin im Opel wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An der Unfallstelle kam es für ca. eine Stunde zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell