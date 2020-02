Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lebensmittel bei Einbruch Gästehaus geklaut

Nordhausen (ots)

In der Nacht zum Dienstag war das Gästehaus in der Parkallee erneut das Ziel von Einbrechern. Über ein Fenster gelangten der oder die Täter in das Haus und stahlen Lebensmittel. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt. In den zurückliegenden vier Monaten hatte es bereits vier Einbrüche gegeben. Nun erhoffen sich die Ermittler Hinweise zu dem oder den Tätern über die ausgewertete Videoaufzeichnung.

