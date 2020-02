Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrerin erfasst beim Abbiegen Jugendlichen mit Fahrrad

Sondershausen (ots)

Ein 18-jähriger Jugendlicher musste am Dienstagmorgen nach einem Unfall ins Krankenhaus gebracht werden. Er passierte kurz vor acht mit seinem Fahrrad die Fußgängerampel an der Alexander-Puschkin-Promenade, als ein Nissan von der Possenallee nach rechts auf die Promenade abbog. Die 72-jährige Autofahrerin kollidierte mit dem Jugendlichen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Schwere der Verletzungen dauern an.

