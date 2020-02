Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autoanhänger mit Zubehör gestohlen

Allmenhausen (ots)

Eine böse Überraschung erlebte der Besitzer eines Autoanhängers am Wochenende in Allmenhausen. Als er am Sonntag seinen Anhänger der Marke Tempus Holding nutzen wollte, fand er die Lagerhalle, auf dem Gelände eines ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebes an der Kreisstraße, leer vor. Unbekannte hatten die Halle gewaltsam geöffnet und den Anhänger mit einem dazugehörigen vierteiligen Gitteraufbau gestohlen. Hierzu nutzten sie ein unbekanntes Fahrzeug. Das verraten Reifenspuren am Tatort. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 7000 Euro geschätzt.

